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Эффективность исполнения региональных госпрограмм оценил экономический комитет Собрания

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Завершающее в действующем созыве заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло накануне 56-й сессии регионального парламента. Под председательством депутата Законодательного Собрания Псковской области 7-го созыва Андрея Козлова парламентарии оценили, насколько результативно в регионе реализуются 25 государственных программ. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

Андрей Козлов напомнил, что парламентарии ежегодно рассматривают отчёт об их исполнении в рамках контрольных полномочий, так как бюджет области формируется программным методом. Доля расходов на эти цели составляет 92%, что в абсолютных цифрах превышает 55,7 миллиарда рублей.

Мероприятия охватывают 60 сфер развития региона и разделены на шесть основных направлений: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация, сбалансированное региональное развитие.

«Если сравнить с прошлыми годами, 19 из 25 программ показали высокую эффективность. Это серьёзный показатель, он выше, чем ранее. Это говорит о системной работе. На мой взгляд, мы движемся в правильном направлении. А там, где показатели эффективности не очень высокие, при необходимости будут внесены корректировки. Анализ эффективности – это, в том числе, и работа над ошибками», – прокомментировал представленный министерством экономического развития отчёт Андрей Козлов.
 


Наибольший удельный вес в расходах на реализацию госпрограмм занимают четыре документа: «Развитие образования Псковской области» – 23,7%, «Развитие транспортной системы» – 21,2%, «Развитие здравоохранения» – 18,0% и «Социальная поддержка граждан» – 11,7%.

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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