 
Общество

Игорь Баринов: Главная задача регионов — укреплять общероссийскую гражданскую идентичность

0

Сейчас основная задача — это укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на семинаре-совещании в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Позитивные и негативные процессы в этой сфере происходят на местах, поэтому в новой стратегии государственной национальной политики акцент сделан на региональной работе, уточнил он. 

Игорь Баринов подчеркнул, что каждый регион должен понимать свой манёвр и своевременно отвечать на риски — агрессивное информационное воздействие, негативные последствия миграционных процессов и попытки оппонентов через защиту прав коренных народов формировать запрет на развитие территорий с природными ресурсами.

«Если ты не будешь заниматься государственной национальной политикой, то она будет заниматься тобой. И будут негативные процессы, с которыми мы сталкивались в начале двухтысячных. Сейчас этому уделяется большое внимание, и все регионы, с разной долей успешности, делают эту работу, поддерживая межнациональный мир и согласие», — сказал он. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026