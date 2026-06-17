Игорь Баринов: Главная задача регионов — укреплять общероссийскую гражданскую идентичность

Сейчас основная задача — это укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на семинаре-совещании в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Позитивные и негативные процессы в этой сфере происходят на местах, поэтому в новой стратегии государственной национальной политики акцент сделан на региональной работе, уточнил он.

Игорь Баринов подчеркнул, что каждый регион должен понимать свой манёвр и своевременно отвечать на риски — агрессивное информационное воздействие, негативные последствия миграционных процессов и попытки оппонентов через защиту прав коренных народов формировать запрет на развитие территорий с природными ресурсами.