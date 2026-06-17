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Замруководителя администрации президента назвал укрепление единства народов главной задачей в СЗФО

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На семинаре-совещании в Пскове заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что отношения в Северо-Западном федеральном округе стабильные и контролируемые. Однако главный риск — деструктивное информационное влияние, направленное на раскол многонациональной России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Наши враги считают многонациональность уязвимым местом, хотят раскачать страну по линиям разлома. Но, как сказал президент, у них ничего не получится. В трудное время народы становятся ещё более сплочёнными. Единство народов России — опора нашего суверенитета и залог дальнейшего развития», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что объявленный президентом Год единства народов России направлен на укрепление общероссийского самосознания. Каждый гражданин, независимо от национальности и вероисповедания, должен чувствовать себя в первую очередь россиянином. Этой теме посвящены новая стратегия и работа, которую ведут регионы.

Семинар-совещание прошло в Пскове 17 июня. В нём участвовали представители всех регионов СЗФО. По итогам были даны рекомендации проблемным регионам и отмечены лучшие практики. 

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