Замруководителя администрации президента назвал укрепление единства народов главной задачей в СЗФО

На семинаре-совещании в Пскове заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что отношения в Северо-Западном федеральном округе стабильные и контролируемые. Однако главный риск — деструктивное информационное влияние, направленное на раскол многонациональной России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что объявленный президентом Год единства народов России направлен на укрепление общероссийского самосознания. Каждый гражданин, независимо от национальности и вероисповедания, должен чувствовать себя в первую очередь россиянином. Этой теме посвящены новая стратегия и работа, которую ведут регионы.
Семинар-совещание прошло в Пскове 17 июня. В нём участвовали представители всех регионов СЗФО. По итогам были даны рекомендации проблемным регионам и отмечены лучшие практики.