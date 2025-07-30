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Общество

Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

31.07.2025 15:57|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих.

Так, пошлина за получение ПТС вырастет с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт — с 350 до 525. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто увеличится в три раза: на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой, нового поколения — до 4500.

Выдача национального водительского удостоверения подорожает вдвое: документ на пластиковой основе обойдется в 4000 рублей, за получение прав нового поколения придется заплатить шесть тысяч. В свою очередь, выдача международного удостоверения будет стоить 3200 рублей вместо 1600. Свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов будут выдавать не за 1500, а за 2250 рублей, за его продление нужно будет отдать 1500 рублей вместо тысячи.

Пошлина за выдачу металлических госзнаков «Транзит» для автомобилей возрастет с 1600 до 2400 рублей, бумажных — с 200 до 300; за выдачу государственных регистрационных знаков на них — с 2000 до 3000, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250.

В три раза увеличатся пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями и за получение разрешения на внесение таких изменений у находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства.

Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра — в размере 500 рублей. Также появится пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям — для повышения ответственности автошкол за содержание такой базы.

Для усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Однако эти пошлины не будут распространяться на участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пишет РИА Новости.

Кроме того, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину — в размере 4200 рублей. За продление разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100.

Источник: Псковская Лента Новостей
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