День поселка отменили в Стругах Красных из-за урагана

День поселка в Стругах Красных отменили в связи с ураганом, сообщается в Telegram-канале главы Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова.
«Уважаемые жители и гости муниципального округа! Я, как глава округа, принял решение об отмене празднования Дня поселка. В связи с прошедшим ураганом все силы и средства сосредоточены на уборке упавших деревьев и восстановлении электроснабжения в поселке. Благодарю за ваше понимание и поддержку. Надеюсь на ваше терпение в этот сложный период», - сообщил Александр Волков.
Напомним, на Струги Красные обрушился сильный ливень и гроза 31 июля.
Фотографии: Александр Волков / Telegram-канал