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Восстановительные работы после непогоды продолжаются в Стругах Красных

Продолжаются восстановительные работы после непогоды в Стругах Красных, сообщил глава Стругокрасненского округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram-канал

Проезды по улицам поселка очищены от упавших веток и деревьев. К выполнению работ привлечены все необходимые силы и средства.

«Мы прилагаем все усилия для восстановления электроснабжения. Все обращения граждан в связи с последствиями урагана находятся на контроле. Благодарим за ваше терпение и понимание!» - рассказал глава округе.

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Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведён на особый режим работы. Восстановлением электроснабжения заняты 68 бригад в составе 208 человек.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).