Общество

Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа

Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили в Социальном фонде России.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости.

Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.