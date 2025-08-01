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Общество

В Госдуме заявили о возможных ограничениях на алкомаркеты в жилых районах

03.08.2025 16:51|ПсковКомментариев: 0

Власти сейчас вырабатывают критерии для понятия «алкомаркет», что позволит в дальнейшем регулировать их размещение и особенности работы. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»), рассказав, что граждане жалуются на засилье таких магазинов и их доступность для детей.

«Этих магазинов не должно быть так много. Они не должны быть на пути ребенка в школу: по пять магазинов на двор, где дети гуляют. Нужно, чтобы они не мигали яркими красками, не манили дешевыми конфетами. Это, очевидно, тот путь, по которому нам надо сейчас идти. Мы эту идею не положили под сукно, мы попросили [Минпромторг] доработать определение, что такое алкомаркет, для того, чтобы потом отдельно прописать особенности их работы», - сказала парламентарий.

Отвечая на вопрос о судьбе инициативы о запрете на продажу сладостей в алкомаркетах, Буцкая подчеркнула, что «все согласны, что в магазине с алкоголем детям делать нечего», пишет ТАСС

«Но прежде чем регулировать их работу, нам нужно определить, что мы понимаем под алкомаркетами. Это оказалась совсем не простая задача. Сейчас мяч на стороне Минпромторга с этим определением», - сказала депутат, По ее словам, после установления критериев отнесения торговых точек к категории алкомаркетов (например по доле или объему продажи спиртных напитков) следующим шагом будет определение режима работы таких магазинов - что там может продаваться и для какой категории граждан. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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