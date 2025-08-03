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Общество

Как избежать травм на дорогах, рассказали в псковском минздраве

05.08.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Минздрав РФ

Одна из самых частых причин ДТП на светофоре — несоблюдение и превышение скоростного режима. У пострадавших при резком торможении автомобиля часто встречается хлыстовая травма (повреждение шейного отдела позвоночника). Она может проявиться не сразу, а спустя некоторое время.

Для снижения риска повреждения шейного отдела позвоночника необходимо иметь фиксированный подголовник. Если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90% случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость.

 

В случае ДТП нужно звонить 112 или 103. При вызове необходимо сообщить место происшествия, что произошло, число пострадавших и тяжесть их состояния, а также, какая помощь уже оказывается.
 
До приезда спасателей важно:

  • Не перемещать пострадавшего, если его жизни ничего не угрожает;
  • Не извлекать инородные предметы из тела пострадавшего;
  • Не применять сомнительные методы (жгуты без необходимости, запрокидывание головы, хлопки по спине).
Источник: Псковская Лента Новостей
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