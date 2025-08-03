Общество

Как избежать травм на дорогах, рассказали в псковском минздраве

Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Минздрав РФ

Одна из самых частых причин ДТП на светофоре — несоблюдение и превышение скоростного режима. У пострадавших при резком торможении автомобиля часто встречается хлыстовая травма (повреждение шейного отдела позвоночника). Она может проявиться не сразу, а спустя некоторое время.

Для снижения риска повреждения шейного отдела позвоночника необходимо иметь фиксированный подголовник. Если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90% случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость.

В случае ДТП нужно звонить 112 или 103. При вызове необходимо сообщить место происшествия, что произошло, число пострадавших и тяжесть их состояния, а также, какая помощь уже оказывается.



До приезда спасателей важно: