Общество

Роспотребнадзор по Псковской области провёл проверки точек продаж табачной продукции

25 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении точек розничных продаж табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции провёл Роспотребнадзор по Псковской области в 2025 году. Сотрудники выявили нарушения и составили 31 протокол об административных правонарушениях, из них 20 протоколов направили на рассмотрение в суды общей юрисдикции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По итогам работы прекращена реализация 4071 единицы табачной и никотиносодержащей продукции.

Также управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает принимать меры, направленные на пресечение дистанционной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией через общедоступные сайты сети Интернет. В 2025 году в суды направили восемь исковых заявлений о закрытии таких сайтов. Все заявления были рассмотрены судом, сайты заблокированы.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в рамках полномочий на постоянной основе осуществляет контроль за соответствием находящейся в обороте табачной продукции обязательным требованиям. Кроме того, ведомство контролирует соблюдение требований Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».