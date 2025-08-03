Общество

Свыше 40% работающих псковичей никогда не получают премий — аналитики

41% работающих жителей Псковской области никогда не получают премий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. Это один из самых высоких показателей среди регионов (выше только в Тюменской области — 53%).

При этом регулярные премии получают 24% опрошенных. Премии раз в квартал и раз в год получают по 10% сотрудников.

Причём работающие женщины получают премии реже, чем мужчины: 39% опрошенных женщин никогда не получали премий, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 36%. Среди профессий больше всего тех, кто получает премию ежемесячно, — 37% работников розничной торговли. Также чаще других премируют сотрудников в сфере продаж: 34% получают премии каждый месяц. А вот реже всего — раз в год — премии выплачивают ИТ-специалистам, юристам и топ-менеджерам.

В данном вопросе важен не только факт получения премии, но и её размер. Выяснилось, что 22% работников в Псковской области сталкиваются с нестабильными выплатами, зависящими от решения руководства. У 8% опрошенных размер премии составляет 10% от оклада, ещё 22% получают до трети, а ещё 36% — до половины оклада. По 6% сотрудников получают премии в размере до и более 100% от оклада.

Примечательно, что мужчины по-прежнему чаще получают крупные премии. Например, более 12% из них получают бонусы в размере свыше 100% от оклада, тогда как среди женщин таких — лишь 5%.