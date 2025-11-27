Культура

Творчество живописца Ци Ванли представили в Псковском музее

Псковский музей-заповедник продолжает увлекательное путешествие по миру китайской культуры. Новая страница этого знакомства – выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» во Дворе Постникова, на которой представлены работы выдающегося живописца Ци Ванли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ци Ванли называют «ши фу», что переводится как признанный мастер и наставник. Свои работы он сопровождает иероглифами, в стихах описывает изображенное. Вместо привычной подписи художник использует красную печать, что придает его работам особую атмосферу.

За плечами художника – множество персональных выставок в США, Японии, Австралии, Вьетнаме, Тайвани и Гонконге. Его произведения не раз становились частью международных культурных обменов и крупных проектов, организованных правительством Гуанси. Одним из ярких примеров является работа «Завершение социалистических преобразований в Гуанси», которая находится в коллекции Центрального музея истории коммунистической партии Китая.

Экспозиция будет открыта для посещения в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, 2) до 28 февраля 2026 года.