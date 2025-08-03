Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Мошенники под видом операторов
Последний шанс успеть на вечер романсов
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
новые возможности приобретения жилья в Пскове
инфографика регистрируем ТОС
Бизнес в Великих Луках
Вакансии в «Россетях»
вкусно и полезно плавленый сыр
Сыр и сидр
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 03.08.2025 19:260 На Северо-Западе рабочая неделя стартует аномально тёплой погодой 08.08.2025 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке 08.08.2025 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники 08.08.2025 10:160 Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос
 
 
 
Самое популярное 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 01.08.2025 10:501 Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос

08.08.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

Сегодня всего 4% псковичей считают возможным полностью доверить ИИ собеседования с кандидатами на вакансии. 42% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 42% категорически против них, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску работы SuperJob.

Фотография: Freepik / автор pressfoto

Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера однозначно готовы 15% горожан, скорее готовы еще 30%. Исходя из комментариев, для одних решающий фактор — интерес («Как все новое и неизвестное это вызывает любопытство»); для других — субъективность человеческой оценки («Так можно избежать дискриминации»; «Рекрутер — это человек. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое»). 19% настроены абсолютно негативно, 36% — скорее против («Не доверяю»; «Для меня это было бы признаком неуважения, желания сэкономить и небрежного отношения работодателя к потенциальному работнику»).

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях, среди горожанок больше тех, кто за ограниченное использование новых технологий.

Среди горожан до 35 лет больше считающих допустимым частичное использование ИИ на собеседованиях, чем среди тех, кто старше.

Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека. Степень готовности пройти интервью у ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у опрошенных со средним профессиональным.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 149 человек
08.08.2025, 11:250 Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025, 11:160 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 08.08.2025, 11:150 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке
08.08.2025, 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025, 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  08.08.2025, 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке 08.08.2025, 10:550 80 призов разыграют на мультиспортивном фестивале в Пскове
08.08.2025, 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод 08.08.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 10:420 Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в РФ 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа
08.08.2025, 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники 08.08.2025, 10:160 Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос 08.08.2025, 10:000 «Места тают на глазах»: у псковичей остается последний шанс купить билеты на вечер романсов в «Покровском» 08.08.2025, 09:590 ФК «Луки-Энергия» успешно стартовал в Кубке России
08.08.2025, 09:490 Мошенники побуждают детей к поджогам и диверсиям через мессенджеры — МВД 08.08.2025, 09:410 На Солнце произошла еще одна вспышка 08.08.2025, 09:300 «Лаборатория Касперского»: против России действуют более 70 групп хакеров 08.08.2025, 09:150 Подрядчик устраняет нарушения возле Вечного огня в Локне
08.08.2025, 08:590 Школа №3 прошла официальную приемку к новому учебному году 08.08.2025, 08:401 В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией 08.08.2025, 08:200 Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах 08.08.2025, 08:000 В Испании обнаружили останки жертв каннибалов времен бронзового века
08.08.2025, 07:300 День офтальмологии отмечается 8 августа во всем мире 08.08.2025, 07:000 Всемирный день кошек отмечается 8 августа 07.08.2025, 23:100 Мотоциклист без шлема опрокинулся и погиб в Невельском районе 07.08.2025, 22:000 Детский психолог рассказал, какие мифы мешают достичь финансового успеха
07.08.2025, 21:410 В псковской деревне Монастырёк установили памятный знак на месте гибели 13 человек 07.08.2025, 21:210 Новые песочницы оборудовали в детском саде №56 в Пскове 07.08.2025, 21:020 В России предложили маркировать больше автодеталей 07.08.2025, 20:391 Три заявки Псковской области одержали победу в конкурсе президентского фонда экологических и природоохранных проектов
07.08.2025, 20:201 Специалисты псковского музея продолжают повышать квалификацию 07.08.2025, 19:570 Эксперты назвали частые причины возгорания электромобилей 07.08.2025, 19:310 На территории двух районов Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу 07.08.2025, 19:080 Умер обладатель восьми премий «Грэмми» Эдди Палмиери
07.08.2025, 18:490 Более 50 кг «синтетики» изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Островском районе 07.08.2025, 18:400 Новая врач-стоматолог пришла на работу в Великолукскую стоматологическую поликлинику 07.08.2025, 18:170 Минюст расширил список нежелательных в России организаций 07.08.2025, 18:082 «Дневной дозор»: Как Россия должна ответить на ультиматум Трампа?
07.08.2025, 18:010 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен Герою России иерею Антонию Савченко 07.08.2025, 18:000 Квадрокоптеры, цифровые камеры и мотоциклы передали Минобороны псковские таможенники 07.08.2025, 17:570 «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? ВИДЕО 07.08.2025, 17:550 Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025»
07.08.2025, 17:530 Вопросы транспортной доступности медучреждений обсудили в Новосокольниках 07.08.2025, 17:510 Признаки отравления грибами назвали псковичам в МЧС 07.08.2025, 17:450 «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия. ВИДЕО 07.08.2025, 17:260 Антон Мороз: День строителя — это второй Новый год для всех причастных
07.08.2025, 17:190 В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС 07.08.2025, 17:070 «Центр открытых информационных систем» в Псковской области могут признать банкротом 07.08.2025, 17:000 CHERY — разумный выбор для всей семьи: комфорт, безопасность и выгода в «Автосалоне 1» 07.08.2025, 16:590 Цифровые сервисы помогли найти скрывавшегося от алиментов отца в Пскове
07.08.2025, 16:420 На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности 07.08.2025, 16:350 Администрации районного центра и сельских поселений объединяют в Новосокольниках  07.08.2025, 16:310 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом? 07.08.2025, 16:230 Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025»
07.08.2025, 16:190 В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку 07.08.2025, 16:170 Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата РФ по стрельбе из лука 07.08.2025, 16:000 За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2 07.08.2025, 15:580 В деревне Задолье Псковского района построен внутрипоселковый газопровод
07.08.2025, 15:510 Латвийская школа демократии 07.08.2025, 15:470 Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании 07.08.2025, 15:410 Бывшая участница «Дома-2» найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде 07.08.2025, 15:360 Новую схему с участием нескольких человек используют мошенники
07.08.2025, 15:320 В Изборске завершается монтаж новой выставки «Настоящая Россия» 07.08.2025, 15:220 Продолжается суд над Львом Шлосбергом* по делу о неисполнении обязанностей иноагента 07.08.2025, 15:200 Вода не отвечает требованиям СанПиН в двух реках Псковской области 07.08.2025, 15:150 Промыв берега и обочины в локнянской деревне Барсуки устранят до 28 сентября
07.08.2025, 15:120 Храм хотят построить в великолукской деревне Борки 07.08.2025, 15:050 Момент ДТП на Октябрьской площади Пскова попал на видео 07.08.2025, 14:500 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области 8 августа 07.08.2025, 14:410 Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3
07.08.2025, 14:340 Ребенка на самокате сбили на улице Юбилейной в Пскове 07.08.2025, 14:260 Уличные игры и суличный тир ждут посетителей псковского фестиваля «Воевода Шуйский» 07.08.2025, 14:250 Ульяна Михайлова: Адвокатская монополия затронет процедуру банкротства 07.08.2025, 14:140 Упавшие деревья повредили кладбище в Пушкинских Горах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru