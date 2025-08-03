Общество

Сохранили и приумножили: главное из отчёта главы Великих Лук за 2024-й год. ЛОНГРИД

Глава Великих Лук Николай Козловский отчитался о результатах деятельности в 2024 году. В ходе очередного заседания Великолукской городской Думы он подробно осветил ключевые направления своей работы как высшего должностного лица муниципального образования.

Речь шла о значимости прямого взаимодействия с органами государственной и региональной власти, представления интересов Великих Лук на федеральном уровне, ведения активной правотворческой деятельности, а также открытого диалога с горожанами. Отдельное внимание было уделено успехам местных предпринимателей и промышленников, благодаря которым каждый год растут экономические показатели.

Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с основными акцентами представленного отчёта, который получил единогласную поддержку со стороны депутатского корпуса.