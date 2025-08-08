Общество

Усатый Дымок и кот Михаил служат вместе с псковскими спасателями

Коты Дымок, Михаил и Гайка служат вместе с псковскими спасателями, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области 8 августа, в День кошек.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«В 3 пожарно-спасательной части псковского гарнизона служит наша Гайка. В Центре ГИМС за порядком и безопасностью отдыхающих на воде следит кот Михаил. А в пожарно-спасательной части №25 города Порхова недавно появился новый диспетчер – усатый Дымок!» - рассказали в МЧС.

В честь праздника Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает всем владельцам домашних животных о важных правилах безопасности. Некоторые животные часто повреждают электропровода, поэтому их и удлинители нужно убирать в защитный кожух.

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне такой праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.