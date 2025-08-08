Общество

Медицинский центр по духовной реабилитации создан при Псково-Печерском монастыре

Уникальный медицинский Центр по духовной реабилитации инвалидов участников СВО создан при Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Своих первых гостей он примет уже в сентябре 2025 года.

Реабилитационный центр предназначен для духовной. психологической, социокультурной и физической реабилитации участников СВО, в первую очередь с ограниченными возможностями здоровья.



Общее количество мест для размещения – 38. В гостиницах поблизости могут жить родные и близкие ветеранов.



Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов боевых действий. Это планируется существлять силами братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Православные военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению посильных послушаний в обители, участвовать в паломнических поездках.

Председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин на встрече с журналистами сообщил, что это пилотный проект, который планируют распространить на всю страну.

Работа над проектом началась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла еще три года назад. Идея и концепция создания Центра принадлежит митрополиту Тихону Шевкунову.



Проект был осуществлен при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина и директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, члена попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрия Чиханчина.