Общество

Глава Псковского района продолжает серию встреч с аграриями

Глава Псковского района Наталья Федорова продолжает серию встреч с аграриями Псковской области. Об этом Наталья Федорова пишет в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этот раз глава Псковского района посетила СПК (колхоз) «Передовик». По её словам, это старейшее сельскохозяйственное предприятие Псковской области, надежно себя зарекомендовавшее в производстве мясо-молочной продукции и разведении крупного рогатого скота. Располагается в деревне Похвальщина Ядровской волости.

«С председателем Владимиром Никитиным встретились прямо в полях, где идет заготовка кормов. Механизаторы выгадывают даже не дни, а часы сухой погоды. График кормозаготовки ощутимо сдвинулся вправо: если раньше сезон по кормам завершали в августе, то в этом году уйдут в сентябрь. Однако, как заверил руководитель, опасений недобрать нужного объема к зиме нет, средняя урожайность зеленой массы на полях предприятия составляет 200 центнеров с гектара. Силосные ямы заполняются, параллельно в небольшом пока объеме приступили к уборке зерновых», - пишет Наталья Федорова.

Она отметила, что переувлажнение и нестабильную погоду специалисты «Передовика» прочувствовали еще весной. Тогда, во время сева, тщательно подходили к оценке ландшафта засеваемых площадей, производили замену участков, избегая низменных зон. Чтобы не остаться без урожая, фактически разрабатывали стратегии. И уже сейчас понимают, что это даёт положительные результаты.

На встрече главе Псковского района рассказали, что никаких панических настроений нет и не может быть, коллектив работает с полной отдачей и заинтересованностью в результате. И уже готовятся к севу озимых.