Общество

Борис Елкин: Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города

Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города – страницу из монолита и металла, стекла и инновационных технологий. Глава города Пскова Борис Елкин поздравил всех строителей с профессиональным праздником.

«Сегодня, в профессиональный праздник, особенно хочется вас поблагодарить за этот труд! Вашими руками глухие пустыри превращаются в цветущие кварталы, чертежи оживают, становясь школами и больницами, мечты горожан материализуются в уютных дворах и современных магистралях. Это не просто работа – это миссия создавать среду, в которой будут жить поколения, с который вы по достоинству справляетесь! Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, вдохновения и гордости за результаты своей работы! Пусть каждый ваш проект приносит радость людям, а профессиональные успехи будут по достоинству оценены! С Днём строителя!» - сказал Борис Елкин.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.