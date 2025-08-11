Общество

Серия просветительских лекций Роспотребнадзора стартует в Псковской области

С августа по декабрь 2025 года во всех регионах страны, в том числе и в Псковской области, пройдет серия просветительских лекций от экспертов Роспотребнадзора и региональных партнеров, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтеры-медики», «Движение первых», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проект направлен на повышение грамотности в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и формирования ответственного отношения к здоровью.

Для каждой возрастной группы подготовлен отдельный модуль:

Дети и подростки (11–20 августа)

Ребята смогут узнать, как правильно подготовиться к учебному году, какие санитарно-гигиенические правила обязательно нужно соблюдать во время учебы. Для подростков также предусмотрены беседы о профилактических мерах против ВИЧ.

Взрослые (22 сентября – 3 октября)

На лекциях узнают о том, как правильно защитить себя и своих близких от гриппа, ОРВИ, ВИЧ.

Пожилые люди (21—31 октября)

Слушатели получат актуальные рекомендации по защите здоровья зимой и предотвращению заражения гриппом.

Молодежь (24 ноября – 5 декабря)

Специалисты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, поделятся информацией о современных методах тестирования, развеют самые распространенные мифы о заболевании.

Лекции пройдут в формате живого общения: участники смогут не только познакомиться с актуальными рекомендациями по профилактике и укреплению здоровья от ведущих экспертов, но и задать им любые интересующие вопросы.