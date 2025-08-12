Татьяна Фомченкова: У праздника 1 сентября могут появиться свои домашние традиции

Линейка 1 сентября, объединяющая учеников, учителей и родителей, повышает авторитет школьной жизни и учителей. Такое мнение высказала директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).
Татьяна Фомченкова добавила, что после первого короткого учебного дня школьники с радостью проведут время с семьей. Они могут вместе с родителями собрать портфель, съесть торт. Со временем у праздника могут появиться свои домашние традиции.
«В гимназии имени Софьи Ковалевской, директором которой я являюсь, 1 сентября линейка всегда проходит на улице. Даже за забором стоят родители, и далеко не первоклассников. Всё равно, если будет, например, уличная линейка, которая объединит родителей, детей и учителей, и мы раз в году встретимся все вместе, то, наверное, авторитет школьной жизни, авторитет учителя, вообще этого мироощущения психологически вырастет», - заключила депутат Псковского областного Собрания.
Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников.
Ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая.