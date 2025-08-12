Общество

Татьяна Фомченкова: У праздника 1 сентября могут появиться свои домашние традиции

Линейка 1 сентября, объединяющая учеников, учителей и родителей, повышает авторитет школьной жизни и учителей. Такое мнение высказала директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы говорим о том, что в России культивируется семейная тема, семейные традиции. Этот день, начало учебного года, действительно праздничный, действительно яркий, красочный. И несмотря на то, что родители, во-первых, приходят на линейку всех параллелей, очень часто учителя задействуют родителей в этот день и на классных часах», - отметила парламентарий.

Татьяна Фомченкова добавила, что после первого короткого учебного дня школьники с радостью проведут время с семьей. Они могут вместе с родителями собрать портфель, съесть торт. Со временем у праздника могут появиться свои домашние традиции.

«В гимназии имени Софьи Ковалевской, директором которой я являюсь, 1 сентября линейка всегда проходит на улице. Даже за забором стоят родители, и далеко не первоклассников. Всё равно, если будет, например, уличная линейка, которая объединит родителей, детей и учителей, и мы раз в году встретимся все вместе, то, наверное, авторитет школьной жизни, авторитет учителя, вообще этого мироощущения психологически вырастет», - заключила депутат Псковского областного Собрания.

Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников.

Ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая.