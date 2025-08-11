Общество

Вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентствами по подбору персонала

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила масштабные нарушения законодательства в сфере подбора персонала, вскрыв схемы уклонения от уплаты налогов на миллиарды рублей.

По данным арбитражных судов, кадровые агентства, работающие с крупными торговыми сетями, логистическими и промышленными компаниями, использовали в расчетах «технические компании» для получения необоснованных вычетов по НДС.

Так, кадровому агентству «Лидер Групп» после выездной проверки ФНС в апреле 2024 года доначислено более 159 млн рублей и выписан штраф в 38,5 млн. Фирма предоставляла грузчиков, кассиров, уборщиц и прочий персонал компаниям «Детский Мир», «Тандер», «Агроторг», ТД «Перекресток», «МВМ», «Нестле Россия», «Лента», «Спортмастер» и прочим, отмечается в судебном решении.

Аналогичные начисления вынесены ФНС в адрес кадрового агентства «Евро Про», подбиравшего персонал для крупных промышленных предприятий — «Объединенной Вагонной Компании» (ОВК), «Тихвинского вагоностроительного завода» (АО «ТВСЗ»), АО «Тихвинспецмаш», АО «Тихвинхиммаш», АО «Нева-Металл», ООО «Северсталь-Вторчермет» и других. Как сообщается в решении суда, организация не уплатила НДС на сумму более 744 млн рублей. Для формирования налоговых вычетов использовались 18 «технических» фирм.

По информации аналитического агентства «Контроль Рисков», с 2024 года вынесено уже 28 судебных решений по этим делам. Общая сумма доначислений с учетом штрафов и пеней превысила 3,389 млрд рублей, пишут «Известия».

«Кадровые агентства предлагают услуги по быстрому предоставлению необходимого персонала. Они поставляют вахтовиков, охранников, кассиров, грузчиков, рабочих для логистических пунктов и складов, а также неквалифицированных сотрудников для промышленных предприятий», — рассказал руководитель аналитического агентства «Контроль Рисков» Алексей Кожевников.

Крупные организации действительно часто обращаются к частным кадровым агентствам, и на то есть веские причины: это экономия времени, доступ к широкой базе кандидатов, рассказали в пресс-службе «Северстали».