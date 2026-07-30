Псковичам напомнили, как оформить инвалидность в 2026 году

Что поменялось в оформлении инвалидности в 2026 году, рассказали псковичам в Псковской областной клинической больнице.

Со 2 квартала 2026 года вступил в силу новый приказ Минтруда № 692н, который поменял порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Эта информация касается всех, кто может столкнуться с оформлением инвалидности — для себя, родителей или пожилых родственников.

Что меняется для пациента и его семьи?

Раньше направление на МСЭ было жестко «привязано» к адресу пациента. Куда прописали — туда и шли. Теперь система работает иначе:

1. Направление может «уехать» в другой регион, и это нормально, подчеркнули в ПОКБ. Вводится экстерриториальный принцип. Система сама распределяет документы по всей стране, чтобы снизить нагрузку на перегруженные бюро.

«Если в уведомлении вы увидите, что экспертизу проводит бюро из соседнего региона или даже с Дальнего Востока — не паникуйте, это не ошибка, а новый порядок работы», - отметили в больнице.

2. Эксперты не увидят личные данные пациента. При заочной экспертизе врачи бюро будут видеть только медицинские показатели, анализы и заключения. ФИО и адрес будут скрыты (обезличены). Решение о группе инвалидности будут принимать строго по объективным медицинским данным.

3. Главное правило: не допускать дублей. Если поликлиника по ошибке отправит одно и то же направление дважды в разные места, система зафиксирует дубли. Это создаст проблемы не только врачам, но и затянет получение пенсии или технических средств реабилитации (ТСР) для пациента.

Что нужно сделать пациенту или родственнику?

Чтобы процесс прошел гладко, нужно запомнить три простых шага. «Уточните отправку. Попросите лечащего врача или сотрудника регистратуры подтвердить, что направление на МСЭ (форма 088/у) отправлено корректно — один раз и в структурированном виде. Техническая дисциплина теперь выходит на первый план! Не пугайтесь географии. Если в уведомлении указано бюро из другого города — по новому закону это абсолютно допустимо. Помните про очный осмотр. Если экспертам все же понадобится личный осмотр пациента, режим обезличенности будет снят, и вас пригласят на очный прием по месту жительства. От того, как внимательно врач или медсестра заполнит и отправит документы, зависит скорость и корректность прохождения вашей экспертизы. Будьте внимательны, задавайте вопросы в поликлинике и не стесняйтесь уточнять статус вашего направления», - пояснили в больнице.