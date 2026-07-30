Первый зампред комитета ГД по культуре предложил пересмотреть отношение к понятию «цензура»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказался о границах свободы творчества и предложил пересмотреть отношение к понятию «цензура».

Прежде всего депутат призвал не обобщать, когда речь заходит о запретах в сфере культуры: «У нас нет запретов, которые бы существенно регламентировали свободу творчества. У нас есть запреты на использование деструктивного творчества. У нас есть запрет на использование порнографии».

По словам Александра Шолохова, одно дело – частное потребление в закрытом интернет-пространстве, и совсем другое – публичное творчество.

«Мы говорим о кинокартинах широкого проката, о литературных произведениях, о поэзии, о нашумевших театральных постановках. Там порнография нужна? Давайте определимся. Там ей не место», – подчеркнул гость студии.

По его мнению, с этим согласится любой человек, если вникнуть в суть вопроса.

«Если мы говорим, что порнография необходима для творчества, то мы признаем, что наше общество идет по линии полной деградации. Так называемое искусство будущего окажется ориентировано на удовлетворение низменных потребностей – будет содержать сцены насилия, призывать к употреблению наркотиков, к различным формам извращений с детьми. Мы готовы подтвердить такое направление развития? Думаю, ни один даже сторонник порносайтов с этим не согласится. Именно такие вещи определяются законом как этически недопустимые», – пояснил Александр Шолохов.

Парламентарий также затронул общее отношение к цензуре, закрепленное в Конституции: «У нас написано, что цензура недопустима. Но те, кто писал нашу Конституцию в то время, были сильно запуганы жупелами советского времени. Цензура воспринималась исключительно как "держать и не пущать", полный запрет на все».

При этом, убежден Александр Шолохов, цензура «была, есть и всегда будет» и существует сегодня во всех государствах развитой демократии, причем в гораздо больших объемах.