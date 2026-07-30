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Повар из Пскова участвует в федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

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Псковский повар Артем Яковлев принимает участие в федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Мероприятие стартовало в Вологде, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. 

Фотографии предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Артем Яковлев работает заведующим производством рестобара «Друзья». Право участия в федеральном этапе он завоевал по итогам регионального этапа в Пскове.

За звание лучшего в стране и главный денежный приз в размере 1 миллиона рублей борются представители 32 регионов — от Архангельска до Забайкалья. Соревнования продлятся два дня. По результатам жеребьевки псковский участник начнет выполнение конкурсных заданий завтра.

Напомним, что конкурс «Лучший по профессии» является ключевым мероприятием регионального проекта «Человек труда», который, в свою очередь, входит в национальный проект «Кадры», инициированный президентом РФ.

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