Общество

Псковская область попала в перечень регионов, чьи жители больше других нуждаются в подработке

Потребность в подработке есть у половины россиян, в рекрутинговых сервисах. В целом по стране потребность в дополнительном заработке при имеющейся постоянной работе есть уже у 47% россиян. Причем за год доля таких граждан в целом по России выросла на 4%, следует из данных hh.ru.

В отдельных регионах доля тех, кто рассчитывает в ближайшее время найти дополнительный заработок, оказалась еще выше. Лидером стал Дагестан — там сразу 63% местных жителей заявили о такой потребности. На втором месте Архангельская область (62%), на третьем — Кировская область (59%). Также в верхнюю часть рейтинга попали Ульяновская, Псковская, Рязанская области, Забайкальский край, более 58% жителей которых будут искать вторую работу этой осенью.

Чаще всего хотят найти дополнительную занятость работники сферы искусства и масс-медиа, а также сотрудники индустрии красоты и фитнеса, врачи и преподаватели.

Больше всего вакансий для совместительства предлагают продавцам-консультантам, курьерам, педагогам, водителям грузовиков и комплектовщикам, добавили в сервисе SuperJob. Среди регионов-лидеров по предложениям вариантов подработки оказалась Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область, пишут «Известия».