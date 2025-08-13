Общество

Свыше 700 соотечественников переехали в Псковскую область за полгода

Более 700 граждан из европейских стран переехали в Псковскую область за полгода. Об этом сообщила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская в новом выпуске программы «Беседка» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хочу отметить, что сегодня в Псковскую область возвращаются не только соотечественники, но и граждане, поддерживающие традиционные культурные ценности Российской Федерации», - рассказала она.

Соотечественники едут в регион из 40 стран – в основном, исповедующих православие. Вскоре в Псковскую область прибудет семья из Голландии. Также в страну приезжают граждане из Хорватии, из Нидерландов, Ирландии. За последние месяцы по числу переселенцев стала лидировать Латвия, хотя ещё в конце 2024 года больше всего человек переезжало в Псковскую область из Германии. Как уточнила гостья студии, это связано с достаточно агрессивной политикой Латвии.

«Это говорит о том, что наша страна крепнет. Немногие страны могут себе позволить вернуть всех соотечественников домой. Сейчас создано много инструментов, при использовании которых можно легко вернуть соотечественников в страну», - добавила Елена Полонская.