На псковском заводе прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

Специалисты ГУ МЧС России по Псковской области провели тренировку по ликвидации разлива нефтепродуктов на территории асфальтобетонного завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Мероприятие прошло в рамках проверки готовности эксплуатирующей организации ГБУ ПО «Псковавтодор».

По учебному сценарию произошло квазимгновенное разрушение резервуара с дизельным топливом, что создало угрозу разлива нефтепродуктов и возможного возгорания. В ходе учений отработаны действия по оповещению, сбору оперативного штаба и координации с другими службами.

«Благодаря слаженной работе условная авария была успешно локализована. Представители МЧС отметили высокий уровень подготовки организации», - отметили в министерстве.