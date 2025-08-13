Общество

Пять незаконно повешенных плакатов с рекламой шоу каскадеров выявили в Пскове

13 августа в ходе рейдовых мероприятий на улицах Максима Горького и Юбилейной в Пскове выявили пять самовольно размещенных информационных конструкций. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фотографии: контрольное управление администрации города Пскова

Владельцам рекламы шоу каскадеров выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.