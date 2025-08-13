Общество

426 проб хлебобулочных изделий исследовал Роспотребнадзор в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области за шесть месяцев 2025 года исследовало 426 проб хлебобулочных, мукомольно-крупяных и кондитерских изделий. Несоответствие по физико-химическим показателям выявили в 10% исследованных образцов, по микробиологическим показателям – в 7%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: freepik

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, патогенных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах не обнаружили.

По всей выявленной нестандартной продукции специалисты применили меры административного воздействия. С реализации сняли:

одну партию кондитерских изделий общим весом один килограмм (сухари с истекшим сроком годности),

две партии хлебобулочных изделий общим весом 15,2 кг из-за отсутствия маркировки.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности реализуемых на потребительском рынке региона хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.