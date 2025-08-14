Общество

Российским стартапам расширят налоговые льготы

Круг малых технологических компаний (МТК), которым государство предоставляет налоговые льготы, может расшириться. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы в профильных ведомствах. Речь идет о том, чтобы обнулить НДС, налоги на прибыль и на имущество для резидентов «Сколково» и, возможно, ряда технопарков.

Сейчас зарегистрированные в «Сколково» компании пользуются налоговыми льготами до тех пор, пока их годовая выручка не достигает 1 млрд рублей в год. Чиновники и государственные институты развития обсуждают возможность поднять этот лимит до 4 млрд рублей — слишком раннее лишение стартапов преференций сокращает потенциал их развития.

По его словам, новые нормативы могут ввести уже в 2026 году — для этого требуется утвердить поправки в Налоговый кодекс.

О том, что вопрос прорабатывается, свидетельствует и обращение ВЭБ.РФ в Минфин, с которым ознакомились. В нем, в частности, говорится о том, что преждевременная потеря компаниями налоговых льгот по достижении ими выручки в 1 млрд рублей не соответствует масштабам современных технологических проектов и создает препятствия для их роста, пишет «Известия».

С ходом межведомственного обсуждения знаком председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) Андрей Безруков.

«Пределы налоговых льгот участников «Сколково» — 1 млрд рублей выручки и 300 млн рублей прибыли установлены в 2010 году и сегодня душат рост наших технологических компаний. Инфляция за 15 лет обесценила эти пороги: цены производителей выросли более чем втрое. Повышение лимитов — это справедливая адаптация к реальности, позволяющая компаниям расти и вкладываться в развитие, а не бояться потерять поддержку. Это критически важно для достижения национальных целей технологического лидерства», — сообщил он.