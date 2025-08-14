Общество

Россиянам рассказали об уловках мошенников на «Госуслугах»

Уведомления о входе в учетную запись на портале «Госуслуги» направляют на привязанную к аккаунту почту, только если пользователь сам на них подписался, по смс и в мессенджерах такие «уведомления» присылают только мошенники, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Будьте внимательны, «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru», - говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют, что по смс и тем более в мессенджерах такая информация не отправляется.