Общество

Будущие псковские полицейские посетили мемориал в Выбутах

Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области совместно с преподавателем центра майором полиции Екатериной Поляковой посетили мемориальный комплекс защитникам Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Это первый мемориал Псковской области, посвященный памяти героев специальной военной операции. Мемориал расположен в Псковском районе на погосте Выбуты, и представляет собой скульптуру русского воина в современной экипировке, преклонившего колено. Скульптура обрамлена барельефами с изображением славных защитников Отечества разных времен и их именами.