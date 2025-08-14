Псковcкая обл.
Общество

В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов

18.08.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Размещение несогласованной рекламы на фасадах многоквартирных домов (МКД) наказывается штрафом до 2,5 тысяч рублей, самовольное нанесение граффити - до 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Незаконная реклама или роспись на фасадах МКД - это нарушение, которое согласно КоАП РФ влечет наложение серьезных штрафов. Так, за незаконное размещение рекламы на фасадах МКД без согласия собственников можно получить штраф: до 500 тысяч рублей для компаний-нарушителей, до 15 тысяч для должностных лиц и до 2,5 тысяч для граждан. Художественная роспись без разрешения считается самовольным изменением фасада и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для «художников», до 100 тысяч для организаций, если они спонсируют такое «творчество», - сказал Кошелев.

Парламентарий подчеркнул, что фасады - это часть общего имущества собственников квартир в МКД. По его словам, их использование должно быть согласовано на общем собрании жильцов. Кроме того, для размещения рекламы необходимо получить разрешение местных властей.

Кошелев добавил, что получение штрафов за такие нарушения «только полбеды», так как нарушителя могут обязать восстановить фасад за свой счет.

Источник: Псковская Лента Новостей
