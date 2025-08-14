Общество

Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев

Практически все работы по подготовке школ к новому учебному году были проведены в плановом порядке. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«У нас более чем на 30% в целом выросли суммы на подготовку к новому учебному году, увеличились суммы на антитеррористическую защищенность. Это и забор, и домофон, и видеонаблюдение, системы управления эвакуацией, например. Если говорить о финансово-хозяйственных, простых ремонтных вещах, то там тоже увеличение достаточно большое. Порядка 40% произошло увеличение по суммам, которые затрачены на приведение учреждений в порядок», — сказал Геннадий Иойлев.

Он отметил, что в этом году средства на ремонт образовательных учреждений поступили в конце апреля и в начале мая, что дало время подрядчикам и учреждениям спокойно подготовиться и провести ремонтные работы.

«В плановом порядке произведены практически все работы. Подрядчики, которые работали на наших объектах в этом году, также вовремя отработали и практически без замечаний. Этот год можно назвать очень позитивным в плане подготовки к новому учебному году», – заключил Геннадий Иойлев.