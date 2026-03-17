Новый температурный рекорд установили в Пскове 16 марта

Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксировали в Пскове 16 марта, сообщила начальник регионального гидрометцентра Тала Нещадимова. Температура составила +14,4 градуса, превысив прежний исторический максимум 2015 года (+12,9 градуса).

Это стало очередным звеном в цепочке высоких показателей тепла, наблюдавшихся в марте 2026 года:

14 марта в Псковской области столбики термометров достигли отметки +15,5 градуса, превзойдя прежний рекорд 2015 года (+10,2 градуса);

13 марта воздух прогрелся до +14,7 градуса, установив новый рекорд по сравнению с показателем 2007 года (+13,4 градуса);

9 марта максимальная температура поднялась до +12,1 градуса, что выше значения 2014 года (+8,3 градуса);

10 марта наблюдались +13,2 градуса, превосходящие уровень 2014 года (+9,5 градуса);

11 марта отметились новые максимумы с температурой +13,8 градуса, побив рекорд 2011 года (+10,4 градуса).

Ранее руководитель метеорологического центра предупредила, что возможны похолодания в ближайшее время.