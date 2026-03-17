Один детсад полностью закрыт на карантин по ОРВИ в Псковской области

Несколько классов и групп в детских дошкольных учреждениях закрыты в Псковской области в целях предотвращения распространения острой респираторной вирусной инфекции. Полностью закрыт один детский сад, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Помимо детского сада, на карантин закрыты четыре класса в трех школах и три группы в трех детских дошкольных учреждениях.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 марта в Псковской области зарегистрировано 3 197 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,2%.