Что мотивирует в работе зумеров и миллениалов, ответила эксперт

Миллениалы, как правило, высоко ценят продвижение по карьерной лестнице и готовы брать на себя ответственность за управление командой. Они склонны к командной работе и получают удовлетворение от взаимодействия с коллегами. Зумеры же чаще предпочитают индивидуальную работу и обычно не заинтересованы в управленческих позициях. Об этом рассказала эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская.

«Среднестатистический миллениал больше подходит для управленческой работы, чем среднестатистический зумер. Если вам все же необходимо повысить именно зумера, вы можете мотивировать его принять новый пост и набор обязанностей, аргументируя его ростом зарплаты, возможностью оказывать больше влияния и внести значимый вклад», — советует эксперт.

По словам Антонины Лебединской, зумеры лучше справляются с задачами, требующими автономии и минимального взаимодействия, тогда как миллениалы эффективны в командной работе и координации.

«Поручайте зумерам задачи, которые можно выполнять самостоятельно, с четкими инструкциями и минимальной необходимостью личного общения. Если командная работа неизбежна, используйте цифровые инструменты (чаты, видеоконференции), чтобы минимизировать офлайн-взаимодействие. Доверяйте миллениалам координацию командных проектов, задачи, требующие частых коммуникаций, и роли, связанные с обменом информацией. Они могут стать связующим звеном между зумерами, работая над интеграцией результатов индивидуальной работы в общий проект. Рассмотрите модель, где миллениал выступает координатором, обеспечивая взаимодействие между зумерами, работающими над индивидуальными задачами», — добавила Антонина Лебединская.

Но как мотивировать разные поколения? Исследования показывают, что для людей важны семь ключевых мотиваторов, но для каждого из человека два-три более значимы. Для миллениалов обычно важны достижения, карьерный рост, чувство принадлежности к команде и работа над значимыми проектами. Зумеры же ценят возможность приносить пользу, профессиональное развитие, свободу в выборе подходов к задачам и ощущение, что их голос услышан.

Эксперт дала несколько важных советов:

Для миллениалов: создавайте условия для признания их успехов, предлагайте карьерные перспективы и вовлекайте в проекты, которые имеют социальную значимость. Подчеркивайте их вклад в командные достижения.

Для зумеров: дайте возможность выбирать, как выполнять задачи, и обеспечьте возможность выражения мнения и предложения идей. Показывайте, как их работа способствует глобальным целям компании или положительным изменениям в обществе.

Как отметила специалист, мотивация команды во многом зависит от руководителя, пишет RuNews24.ru.

«Обучите управленцев выявлять индивидуальные мотиваторы сотрудников и адаптировать подходы к управлению. Служба персонала может предоставить инструменты и обучение, но ключевая ответственность лежит на руководителе, который напрямую влияет на вовлеченность команды. Помните, что учет особенностей поколений миллениалов и зумеров позволяет создать более продуктивную и гармоничную рабочую среду, грамотно распределять задачи, мотивировать сотрудников и раскрывать их потенциал. Руководители, вооруженные знаниями и инструментами, могут выстроить эффективное взаимодействие в команде, где каждый сотрудник приносит максимальную пользу бизнесу», — заключила эксперт.