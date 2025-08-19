Общество

Жителям Псковского района перечислили способы записаться на диспансеризацию

В Псковском районе продолжается диспансеризация населения. Как сообщили глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале, день профилактической работы с населением в поликлинике Псковской межрайонной больницы – вторник.

Фотографии: Наталья Федорова / Telegram

«Экспресс-обследование – самый простой и эффективный способ узнать состояние своего организма. Для вас, уважаемые жители, полезная информация и контакты», - написала Наталья Федорова.

Записаться на диспансеризацию возможно:

по телефону колл-центра +7 (8112) 29-90-26;

по телефону регистратуры +7 (8112) 29-32-40;

на портале Госуслуги;

при личном посещении поликлиники.

В ФАПах и амбулаториях крупных населенных пунктов дни профилактической работы распределены следующим образом:

Вторник с 8:30 до 12:00 – амбулатория в деревне Писковичи, офис врача общей практики в селе Середка, ФАП в деревнях Ваулино и Ершово.

Среда с 8:30 до 12:00 – амбулатория в деревнях Родина и Тямша, ФАП в селе Карамышево, деревнях Неелово, Соловьи, Кирово, Быстрецово.

Четверг с 8:30 до 12:00 – ФАП в деревнях Череха и Торошино.

График выездной диспансеризации: