Два недобросовестных предпринимателя заявлялись на вывоз тел из великолукской больницы

Псковское УФАС России за первое полугодие 2025 года рассмотрело 69 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в реестр в итоге попали 16 подрядчиков. Из них 13 в связи с односторонним отказом от исполнения контракта и три в связи с уклонением от подписания контракта.

Из числа включенных в реестр недобросовестных поставщиков четыре зарегистрированы в Псковской области: