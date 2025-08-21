Два недобросовестных предпринимателя заявлялись на вывоз тел из великолукской больницы

Псковское УФАС России за первое полугодие 2025 года рассмотрело 69 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в реестр в итоге попали 16 подрядчиков. Из них 13 в связи с односторонним отказом от исполнения контракта и три в связи с уклонением от подписания контракта.
Из числа включенных в реестр недобросовестных поставщиков четыре зарегистрированы в Псковской области:
- ООО «Норд Групп» в рамках исполнения контракта по выполнению работ по капитальному ремонту части нежилого помещения Псковского бизнес-инкубатора. Начальная (максимальная) цена контракта – 7 млн 446 тысяч 953 рубля (Псков).
- ООО «РИО» в рамках исполнения контракта по поставке топлива дизельного наливом (зимнее). НМЦК – 14 912 400 рублей (Псков);
- Предприниматель в рамках исполнения контракта по оказанию услуг по вывозу тел умерших в морг для филиала «Великолукский межрайонный» областной больницы. НМЦК – 1 000 000 рублей (Великие Луки);
- Предприниматель в рамках исполнения контракта по оказанию услуг по вывозу тел умерших в морг для филиала «Великолукский межрайонный» ГБУЗ «ПОКБ». НМЦК – 1 000 000 рублей (Великие Луки).