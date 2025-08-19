Общество

В островской больнице избрали нового председателя профсоюзной «первички»

В Островской межрайонной больнице избрали нового председателя первичной профсоюзной организации, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении здравоохранения.

Фотографии: Островская межрайонная больница

В Островской межрайонной больнице состоялась конференция первичной профсоюзной организации с целью определения руководящего состава на новый срок.

В ходе конференции особое внимание уделили вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, улучшению условий труда и повышению социальной защищенности медицинских работников.

Ключевым моментом конференции стало избрание нового председателя первичной профсоюзной организации Островской межрайонной больницы. В результате открытого голосования большинством голосов на эту должность была избрана врач-акушер-гинеколог заведующая гинекологическим отделением - Наталья Ерохина.

Также были избраны заместители председателя в филиалах Островской МБ: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский и Новоржевский. Они будут представлять интересы членов профсоюза на местах и координировать работу профсоюзной организации в своих филиалах.

На конференции присутствовала председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер, которая рассказала о преимуществах и возможностях, предоставляемых профсоюзом своим членам. Она подчеркнула важность профсоюзного движения в защите прав работников и выразила уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с профсоюзной организацией Островской межрайонной больницы.