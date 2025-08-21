Общество

Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром»

Сотрудники требуются в ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

ОМОН «Кром» - это подразделение, специализирующееся на решении особо сложных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности государства.

«Мы ищем тех, кто готов стать надежным звеном в нашем коллективе и вместе с нами противостоять вызовам и угрозам, сохраняя спокойствие и порядок в стране», - сообщили в пресс-службе.

Выплаты за первый год службы от 72 0000 рублей. Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.