Общество

День города в Великих Луках завершился ночным свечением аэростатов. ФОТО

Празднование Дня города Великие Луки завершилось ночным свечением аэростатов на площади Матросова, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Необычное шоу стало красивой финальной нотой в праздничной программе.

Напомним, 23 августа проходили праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук. Город на Ловати торжественно начал свой день рождения с красивой и символичной церемонии - «Великолукского благовеста». В парке «Петровский» состоялся фестиваль «Великолукский ранет», на Летней эстраде в течение дня выступали творческие коллективы, солисты и музыкальные группы города Великие Луки. Вечером на площади Ленина была организована музыкальная шоу-программа с участием приглашённых артистов.