Общество

Ценности Союза женщин России перечислила Наталья Никифорова

В чём суть Союза женщин России, рассказала председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

«В 2026 году нашей организации будет уже 85 лет. Откуда такая цифра? Дело в том, что мы являемся преемниками Комитета советских женщин, а он был создан 7 сентября 1941 года, легендарная лётчица Валентина Гризодубова его тогда возглавила», - рассказала Наталья Никифорова.

В 1993 году случилась реорганизация, и комитет стал наименоваться Союзом женщин России. На сегодняшний день эта организация присутствует во всех 89 субъектах Российской Федерации.

«Что касается наших целей и задач, надо сказать, что самое главное – помочь нашим женщинам продвигаться на всех уровнях жизни. Это экономика, политика и социальная жизнь. Безусловно, наши ценности – это семья, материнство и детство», - поделилась председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России.

По её словам, работа в Союзе женщин России – неоплачиваемая, сюда приходят женщины, у которых есть интерес в том, чтобы активно себя проявлять. Среди участников есть депутаты, главы районов, женщины, которые занимаются бизнесом, и муниципальные служащие.

«Это сообщество лидеров, сообщество ярких женщин», - заключила Наталья Никифорова.