Общество

Минцифры сообщило о кибератаке на «Госуслуги»

«Госуслуги» столкнулись с кибератакой из-за рубежа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что незначительное количество пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика.

«Все атаки успешно отражаются», — подчеркнули в министерстве.

В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для обеспечения безопасности госпортала выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки.

Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.