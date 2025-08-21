Общество

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве отмечают 23 августа

Ежегодно 23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Почтовый блок, посвященный 60-летию Курской битвы (Фото: Почта России, rusmarka.ru, 2003 год, художник Московец А.)

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено свыше 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч танков и самоходных установок, примерно 12 тысяч самолётов.

Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования СССР приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление, пишет Calend.ru.

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. 5 июля в 5 часов утра по московскому времени немцы начали наступление на Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать с севера и юга линии советской обороны, чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Но за 30-40 минут до его начала советские войска провели контрартподготовку – мощнейший обстрел немецких позиций, сильно ослабивший наступательный потенциал гитлеровцев. В результате фашистам удалось лишь незначительно вклиниться в глубину советских оборонительных линий. А прошедшее 12 июля близ железнодорожной станции Прохоровка крупное танковое сражение позволило советским войскам начать наступление.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 километров, освободили Орёл, Белгород и Харьков.

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тысячи человек, в том числе 254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около шести тысяч танков.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и её союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.

В память о героической победе советских солдат в этой важной битве и в память погибших, в России установлен День воинской славы, а в Курске есть Мемориальный комплекс «Курская дуга», посвящённый одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.