Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025»

Сборная команда Псковской области, в состав которой вошли представители правительства, ПсковГУ и детского технопарка «Кванториум Псков», представила регион на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Особенно отличилась команда AeroPskov – учащиеся Кванториума Алексей Сергеев и Максим Пантелеев под руководством наставника Игоря Смирнова. Команда заняли второе место в треке «Логистические системы с БАС».

«Участники программировали квадрокоптеры для автономной доставки грузов на дронпорты, а также обеспечивали устойчивую связь между БАС и дронпортами для передачи сигналов о готовности к посадке», - отметил губернатор.