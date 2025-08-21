Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025»

Сборная команда Псковской области, в состав которой вошли представители правительства, ПсковГУ и детского технопарка «Кванториум Псков», представила регион на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал
Особенно отличилась команда AeroPskov – учащиеся Кванториума Алексей Сергеев и Максим Пантелеев под руководством наставника Игоря Смирнова. Команда заняли второе место в треке «Логистические системы с БАС».