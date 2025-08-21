Общество

Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове

«Мисс Вселенная-2002», телеведущая и уроженка города Пскова Оксана Федорова вместе с солистом Большого театра России Владимиром Байковым под аккомпанемент Анны Сысоевой исполнила вокальные сочинения композитора-юбиляра П.И. Чайковского, а также романсы и арии из опер Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского вчера, 23 августа. Концерт, посвященный 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского, собрал аншлаг в Музее-усадьбе М.П. Мусоргского, рассказала артистка в своём Telegram-канале.

Фото: Оксана Федорова/ Telegram-канал

«После концерта удалось тепло пообщаться с публикой. Оказывается, в зале собрались не только жители псковской области - были слушатели, которые приехали на концерт из Твери, Санкт-Петербурга и даже из Москвы! Сердечно благодарю всех за такой теплый прием и внимание к нашему творчеству!» - написала Оксана Федорова.

Также она выразила благодарность музею-усадьбе М.П. Мусоргского за гостеприимство и инициатору этого концерта - Владимиру Байкову.