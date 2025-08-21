Общество

Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании

В Москве прошёл очередной всероссийский семинар-совещание для региональных координаторов проекта «Навигаторы детства». Среди участников мероприятия была Юлия Колбасова, региональная координатор проекта из Псковской области, сообщили в официальной региональной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Навигаторы детства I Псковская область» / «ВКонтакте»

На семинар-совещании участники погрузились во встречи, диалоговые площадки, педагогические и стратегические сессии. В числе самых обсуждаемых тем — «Эффективная работа в команде» и «Взаимодействие с родительским сообществом».

Также региональные координаторы приняли участие во всероссийском педагогическом съезде, который объединил свыше 1300 педагогов, работников сферы образования и представителей органов власти, и стали участниками диалоговой встречи с директором Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Героем России Игорем Юргиным, и директором ФГБУ «Росдетцентр» Александром Кудряшовым.

«Важная роль в стратегии отводится воспитанию, основанному на базовых национальных ценностях и формировании единой воспитательной экосистемы, в которой значительную роль играют советники директоров по воспитанию. Уверена, что наша дружная команда успешно справится со всеми задачами и вызовами», - поделилась своими впечатлениями Юлия Колбасова.