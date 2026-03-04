 
Общество

Выход на лед запретили в Дновском и Новосокольническом округах

Запрет выхода на лед начал действовать в Дновском и Новосокольническом муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружных администрациях.

С 4 марта выход и выезд на лед водных объектов, расположенных на территории Дновского муниципального округа, запрещен. Соответствующее постановление подписал глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

«Из-за плюсовых температур ледяной покров на водоёмах потерял прочность, лед стал рыхлым, выходить на него опасно. Убедительно призываю не рисковать своей жизнью и неукоснительно соблюдать запрет выхода на лёд. Берегите себя и своих близких!» - призвал Владимир Цветков.

Аналогичный документ был подписан главой Новосокольнического округа Виктором Новиковым.

«Особое внимание необходимо уделить целенаправленной работе с детьми педагогам и воспитателям образовательных учреждений, родителям», - отметили в администрации Новосокольнического округа. 

Напомним, запрет на лед уже действует в Пушкиногорском, Невельском, Локнянском и Псковском округах, а также в Пскове и Великих Луках.

