Выход на лед запретили в Дновском и Новосокольническом округах

Запрет выхода на лед начал действовать в Дновском и Новосокольническом муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружных администрациях.
С 4 марта выход и выезд на лед водных объектов, расположенных на территории Дновского муниципального округа, запрещен. Соответствующее постановление подписал глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.
Аналогичный документ был подписан главой Новосокольнического округа Виктором Новиковым.
Напомним, запрет на лед уже действует в Пушкиногорском, Невельском, Локнянском и Псковском округах, а также в Пскове и Великих Луках.