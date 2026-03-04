 
Четыре школьных класса закрыты на карантин в Псковской области

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыто четыре класса в четырех школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

Также закрылись на карантин четыре группы в трех детских дошкольных учреждениях и одна группа в среднем профессиональном учебном заведении.

Напомним, с 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 3584 случая ОРВИ, что на 16,6% ниже уровня предыдущей недели. За неделю госпитализировано 50 человек с симптомами ОРВИ, что на 11 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

